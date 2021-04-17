الصين – أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، امس إنه يتعين على اليابان والولايات المتحدة تفادي الخطوات التي من شأنها “التدخل في شؤون الصين الداخلية وتقويض مصالح الصين”.

وجاء تصريح تشاو ردا على سؤال وُجه إليه خلال مؤتمر صحفي بشأن تقارير إعلامية حول تناول الزعيمان الياباني والأمريكي قضايا تشمل مضيق تايوان، خلال محادثاتهما.

وأوضح تشاو أن الصين أعربت عن قلقها البالغ لليابان والولايات المتحدة إزاء “تحركاتهما السلبية”، ما يشمل “تواطؤهما ضد الصين” في أعقاب زيارة الزعيم الياباني للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كلا من العلاقات الصينية-الأمريكية والعلاقات الصينية-اليابانية تقف الآن عند مفترق طرق، وأن “العالم يتابع عن كثب الرسائل التي ستبعث بها الزيارة”.

وتابع تشاو: “ليست لدى الصين مشكلة في تطوير العلاقات الثنائية الطبيعية بين الولايات المتحدة واليابان، ولكن يتعين أن تفضي هذه العلاقة إلى تعزيز الفهم والثقة المتبادلين بين دول المنطقة ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا-الباسيفيك، ويجب ألا تستهدف أي طرف ثالث أو تقوض مصالح طرف ثالث”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أكدا، الجمعة، التزامهما بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وجنوب بحر الصين وبحر الصين الشرقي وكوريا الشمالية.

وأوضح سوغا أنه ناقش مع بايدن تأثير الصين على المنطقة والعالم، وأهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، فضلا عن مناقشتهما ملفي تايوان وإقليم شينجيانغ.

المصدر: “شينخوا” + “رويترز”

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