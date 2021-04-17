سويسرا – خففت محكمة التحكيم الرياضية، عقوبة الإيقاف المفروضة على بطل العالم في سباق 100 متر، العداء الأمريكي، كريستيان كولمان، من عامين إلى 18 شهرا، لكنه سيغيب عن أولمبياد طوكيو.

وقالت محكمة التحكيم في بيان، امس: “تم قبول طعن كريستيان كولمان جزئيا، وسيتم إيقافه بناء على ذلك لمدة 18 شهرا تبدأ في 14 مايو 2020”.

وفرضت العقوبة على كولمان، لعدم إبلاغه عن أماكن وجوده، كما هو مطلوب، حسب قواعد الكشف عن المنشطات.

وتنص القواعد على أنه إذا فشل المكلفون بإجراء الاختبارات في الوصول للرياضيين في المكان المحدد ثلاث مرات خلال 12 شهرا، يصبح الرياضي معرضا للإيقاف لمدة عام أو عامين.

وبعد تخفيف العقوبة، سينتهي إيقاف كولمان في 14 نوفمبر المقبل، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية المقررة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين.

ولكن سيكون بوسعه الدفاع عن لقبه في بطولة العالم داخل وخارج القاعة في العام المقبل.

وكانت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أوقفت كولمان لعامين في أكتوبر من العام الماضي، ثم طعن العداء في قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم في الشهر التالي.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares