ليبيا – في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى اليونان، استقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالسفارة الليبية في أثينا بناءً على طلبه.

وزير الخارجية أكد بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس دعم جمهورية اليونان التام لليبيا واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، شاكراً المنفي على استقباله.

وأشار إلى أن اليونان ستقوم بتنظيم وليمة إفطار لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي.

من جانبه ثمّن المنفي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، مشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.

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