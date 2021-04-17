قائد الجيش الأوكراني: لا مؤشرات على تحضير روسيا لهجوم على بلادنا

قائد الجيش الأوكراني: لا مؤشرات على تحضير روسيا لهجوم على بلادنا

أوكرانيا – ذكر قائد القوات المسلحة المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن بلاده لا ترى مؤشرات على تنفيذ روسيا تحضيرات لشن هجوم على أوكرانيا.

وقال نايف، في تصريح صحفي أدلى به امس: “هذا الأمر يتطلب تشكيل مجموعات ضاربة قرب الحدود، ما يعني أنه يجب اصطفاف القوات للقتال والاستعداد للهجوم. ولا توجد حاليا مثل هذه المؤشرات”.

وأضاف: “لم يتم تشكيل مجموعات ضاربة، كل الوحدات المنتشرة في معسكرات المرابطة والميادين تنفذ عمليات استعداد تصنف كعرض للقوة”.

وسبق أن أعربت كييف وواشنطن عن قلقهما من “حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا”، بينما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية تنقل قواتها من مكان إلى آخر داخل حدود البلاد وفقا لرؤيتها، وهذا الأمر لا يهدد أحدا ويجب ألا يقلق أحدا.

كما أكدت موسكو مرارا أنها ليس طرفا في النزاع الدائر داخل أوكرانيا وهي مهتمة بتجاوز كييف الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

المصدر: وكالات

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