روسيا – دانت الغرفة التجارة الروسية الألمانية العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، وقالت إن هذا المسار يؤدي إلى نتائج عكسية ويقود إلى طريق مسدود.

وقال مسؤول في الغرفة، إن “العقوبات الجديدة مثل العقوبات السابقة تلحق الضرر بالناس العاديين والشركات. إن فرض المزيد من العقوبات من قبل الولايات المتحدة هو مسار يؤدي إلى نتائج عكسية ويقود إلى طريق مسدود”.

وأضاف أن “روسيا ستبتعد اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا بشكل متزايد عن الغرب وتتجه نحو الصين. المطلوب ليس العقوبات بل الحوار السياسي”.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الألمانية العاملة في روسيا دعت في ديسمبر 2020 إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا، كذلك قالت 70% من الشركات إن مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” مهم ولا يمكن الاستغناء عنه في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وأمس أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، وضد السندات الروسية السيادية، وذلك على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وفي إطار العقوبات حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي الروسي، أو صندوق الثروة الوطنية، أو وزارة المالية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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