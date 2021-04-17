روسيا – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الستار عن الإجراءات التي ستتخذها موسكو بحق واشنطن، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها.

وصرح لافروف امس بأن روسيا قادرة على الصمود أمام العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن رد موسكو على هذه الإجراءات سيشمل:

إعلان 10 دبلوماسيين أمريكيين عاملين في البلاد شخصيات غير مرغوب فيها

فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية سيتم إعلان أسماؤهم في وقت لاحق من اليوم

إطلاق عملية حظر توظيف مواطني روسيا وأي دول ثالثة للعمل في المرافق الدبلوماسية الأمريكية في روسيا

حظر زيارات الموظفين قصيرة المدى وغير الخاضعة للرقابة للعمل في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا

كما شدد الوزير على أن موسكو ستوقف أنشطة المؤسسات الأمريكية التي تتدخل في الشؤون السياسية داخل روسيا.

وذكّر لافروف بأن حجم كل من بعثتي روسيا والولايات المتحدة الدبلوماسيتين حاليا عند مستوى 450 موظفا دبلوماسيا وإداريا، لكن 150 من هؤلاء الموظفين الروس يعملون في الأمم المتحدة، محذرا من أن موسكو قد تطلب من واشنطن خفض تمثيلها الدبلوماسي لديها حتى مستوى 300 موظف أيضا إذا استمرت أمريكا في اتخاذ إجراءات عدائية.

وقال لافروف إنه بإمكان موسكو أيضا اتخاذ إجراءات مؤلمة بحق الشركات الأمريكية، لكنها تمتنع عن اللجوء إلى هذا الخيار في المرحلة الراهنة.

وأكد لافروف أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف دعا اليوم السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى العودة لواشنطن بهدف إجراء مشاورات جادة مع حكومته مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف.

المصدر: نوفوستي

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