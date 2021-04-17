ليبيا – أكد مدير فريق الرصد والاستجابة السريعة بزليتن ميلاد سبيقة، استلام الكمية المخصصة للبلدية من لقاح “أسترزينيكا” بعدد 1820 جرعة و 2100 جرعة من لقاح “سبوتنيك“.

سبيقة قال في تصريحات لإذاعة زليتن أمس الجمعة وفقاً لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن الحملة المخصصة للتطعيمات ستنطلق الأحد بكافة المراكز الصحية المحددة والمسجلة بالمنظومة.

وأوضح أن الأولوية للتطعيمات ستكون للعاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات وقسم العزل والفلترة والمختبر المرجعي.

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