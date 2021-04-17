ليبيا – قال المحلل السياسي حسين مفتاح إن مسودة قرار مجلس الأمن التي تم الإعلان عنها والتي تتناول إخراج المرتزقة من ليبيا، كانت يجب أن تكون مفصلة بشكل أكثر وأن تذكر الدول التي جلبت المرتزقة إلى طرابلس، وأن تحدد أعدادهم وتضع جدولًا زمنيًا لإخراجهم.

مفتاح أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن وجود 11600 مرتزق سوري في ليبيا يمثلون خطرًا كبيرًا على الوضع القائم وعلى العملية السياسية برمتها، وحتى لو توافق الليبيون فيما بينهم سيظل المرتزقة غصة في حلق هذا التفاهم.

وأشار إلى أن تركيا سحبت عددا قليلا من المرتزقة وأعادتهم إلى سوريا ولكن يقدر عددهم بالمئات فقط من بين عشرات الآلاف الذين تم الدفع بهم في ظل وجود حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.

كما أضاف”لو ظل الأمر على هذه الوتيرة فلن يتم إخراج المرتزقة من البلاد قبل الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر القادم”.

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