روسيا – عرضت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية على الهواء مباشرة الهبوط الناجح لجميع أفراد الطاقم الثلاثة لسفينة “سويوز أم أس-17” الفضائية في أراضي كازاخستان.

وبالدرجة الأولى ساعد رجال الإنقاذ في خروج قائد الطاقم رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، من المركبة الفضائية. وتلته رائدة الفضاء الأمريكية، كيتلين روبنس، ثم رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود-سفيرتكشوف.

وتحدث رائد الفضاء الروسي، أناتولي أيفانيشين، الذي كان يعلق على البث التلفزيوني المباشر لعملية خروج رجال الفضاء من مركبة الهبوط أن رواد الفضاء يحتاجون إلى مساعدة للخروج من المركبة والمشي على الأرض.

وأوضح: “عندما حاولت أنا السير مسافة 10 أمتار إلى السيارة الزرقاء (هي سيارة البحث والإجلاء الخاصة)، كنت أحس وكأنني لم أتعلم المشي سابقا”.

وسيتجه رائدا الفضاء الروسيان بعد ذلك إلى مدينة النجوم الواقعة في ضواحي موسكو، أما رائدة الفضاء الأمريكية فستتجه إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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