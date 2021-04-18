أصول الأردن الاحتياطية تصعد قليلا في الربع الأول

أصول الأردن الاحتياطية تصعد قليلا في الربع الأول

عمان – ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.03 بالمئة حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان، الأحد، إن الأصول الاحتياطية (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 12.926 مليار دينار (18.225 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي.

وصعدت قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة من 12.922 مليار دينار (18.220 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/شباط 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول بنسبة 5.6 بالمئة صعودا من 12.241 مليار دينار (17.259 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2020.

وبحسب البنك المركزي، يكفي الاحتياطي لفترة تزيد عن 7 أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي المستحقة على المملكة.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في الأردن، على عوامل منها حوالات المغتربين الأردنيين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

الأناضول

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