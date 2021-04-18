إسبانيا – أبدى قائد فريق نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه برباعية نظيفة على أتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال ميسي، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الجميل جدا التتويج بهذا اللقب. إنه يوم سعيد للغاية لهذه المجموعة”.

وأوضح: “إنه أمر مميز جدا أن أكون قائدا للنادي، وهي كأس مميزة بالنسبة لي”.

وتابع: “إنه لأمر محزن أننا لا نستطيع الاحتفال وسط جماهيرنا نظرا للوضع الذي نعيشه، وهو أمر مؤسف، فالألقاب دائما مميزة والجماهير تحب الاستمتاع بها”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “بداية النصف الأول من الموسم كانت صعبة علينا، فقدنا الكثير من النقاط في الدوري الإسباني، وبعد ذلك أصبحنا أقوياء وجيدون جدا، ودخلنا المعركة”.

وأكمل ميسي: “للأسف لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة الأسبوع الماضي في الكلاسيكو (أمام ريال مدريد)”.

وتوج برشلونة بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة، وهو رقم قياسي، موسعا الفارق بينه ووصيفه أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب، كما أن هذه الكأس هي السابعة لميسي، ليصبح أكثر اللاعبين تتويجا بكأس الملك، إلى جانب زميليه سيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وبير جاينزا، أسطورة أتلتيك بيلباو.

المصدر: championat.com

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