إسرائيل – أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها وقعت مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح.

وبحسب صحيفة “جورزاليم بوست”، وقعت إسرائيل واليونان أكبر اتفاقية مشتريات دفاعية اليوم الأحد ، حيث وقع سلاح الجو اليوناني اتفاقية ستقوم بموجبها شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية بإنشاء وتشغيل مركز تدريب الطيران الدولي للقوات الجوية اليونانيةعلى مدار 22 عاما.

وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس: “اتفاق التعاون هذا يعتمد على تميز الصناعة الدفاعية الإسرائيلية والعلاقات القوية بين مؤسسات الدفاع في اليونان وإسرائيل”.

وتابع: “أشكر وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناتوبولوس، على الترويج للاتفاقية، التي ناقشناها في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد في قبرص. أنا على يقين من أن هذا البرنامج سيرفع القدرات ويعزز اقتصاد إسرائيل واليونان، وبالتالي فإن الشراكة بين بلدينا سوف تتعمق على المستويات الدفاعية والاقتصادية والسياسية”.

من جهتها قالت شركة “Elbit” إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز “M-346” وستحافظ على أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، الذي يضم عشرات الطائرات من طراز “M-346 “و “T-6″،، بحسب “رويترز”.

المصدر: جورزاليم بوست، رويترز

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