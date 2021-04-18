ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على تبني مجلس الأمن قرارًا بخصوص ليبيا، تضمن دعوة البرلمان والمؤسسات المختصة إلى إعداد قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في موعد أقصاه أول يوليو، ومعاقبة كل المعرقلين، وكذلك إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم اللجنة العسكرية، والتشديد على سحب المرتزقة من ليبيا فورًا.

افحيمة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس السبت وصف قرار مجلس الأمن بـ”الهام”، مطالبًا بالعمل على توفير الظروف محليًا ودوليًا لتنفيذه، وقيام جميع الأطراف الليبية باستغلال حالة التوافق الدولي الحالية حول حل الأزمة في ليبيا.

وتابع: “علينا الاستفادة من التوافق الدولي، لكن في نفس الوقت يجب العمل وعدم الركون إلى هذه الإرادة التي أثبتت التجربة هشاشتها وسرعة انهيارها لأتفه الأسباب”.

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