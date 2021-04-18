إسرائيل – انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.6 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي في تقرير، الأحد، إن انكماش الاقتصاد في 2020 مدفوع بانخفاض نسبته 9.5 بالمئة في الاستهلاك الخاص، وانخفاض 4.8 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، قابلهما زيادة 2.7 بالمئة في الإنفاق للاستهلاك العام.

وذكر التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير 2020، نما بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع نمو 42.3 بالمئة في الربع الثالث.

كان الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 31.1 بالمئة في الربع الثاني 2020 على أساس سنوي، وانكماش نسبته 6.7 بالمئة في الربع الأول من نفس العام.

ويعكس النمو خلال الربع الأخير 2020، زيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 17.7 بالمئة وزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 65.6 بالمئة، وتحسن في صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.8 بالمئة.

وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشدة في النصف الأول 2020، قبل أن يشهد تحسنا في النصف الثاني، مع تخفيف قيود الحجر وفتح تدريجي للمرافق الحيوية في الأسواق.

واعتبارا من الربع الثاني 2021 عادت الحياة شبه طبيعية في إسرائيل، مع توسع دائرة الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا داخل المجتمع المحلي، فيما تستعد البلاد اعتبارا من 23 مايو/أيار المقبل، لاستئناف السياحة الوافدة.

الأناضول

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