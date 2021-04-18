الولايات المتحدة – تأهلت النجمة التونسية، أنس جابر، إلى نهائي دورة “شارلستون 2” للتنس المقامة في الولايات المتحدة، عقب فوزها على دانكا كوفينيتش من الجبل الأسود، في الدور نصف النهائي، أمس السبت.

وجاء فوز أنس، المصنفة الـ28 عالميا، على كوفينيتش، المصنفة الـ65 عالميا، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-3، و6-0، بعد ساعة و29 دقيقة من اللعب.

وثأرت النجمة التونسية بذلك، من هزيمتها ضد نفس اللاعبة في الدور نصف النهائي لبطولة “تشارلستون 1″، الأسبوع الماضي، بمجموعتين من دون رد (6-3، و6-2).

وتواجه أنس في المباراة النهائية المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، الأسترالية المغمورة، أسترا شارما، المصنفة 165 عالميا، التي تغلبت على الكولومبية ماريا سورانو، بواقع 7-6، و6-1.

المصدر: WTA

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