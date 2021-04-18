الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين في الحديدة

الجيش اليمني يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين في الحديدة

اليمن – أعلن الجيش اليمني، امس سقوط قتلى وجرحى من جماعة “أنصار الله” الحوثية، إثر معارك في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت “ألوية العمالقة” العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن “وحدات الاستطلاع رصدت محاولة تسلل للحوثيين في ثلاثة خنادق مستحدثة شمال غربي مدينة حيس جهة الحدود الإدارية مع مديرية الجراحي بالحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح”​​​.

وأضافت أن “مدفعية القوات المشتركة استهدفت بقصف مركز المتسللين من الحوثيين في الخنادق المستحدثة ما أسفر عن مقتل نحو 8 منهم وجرح عدد آخر”.

وأشارت إلى “إعطاب آليات عسكرية بعد إخماد القوات المشتركة تحركات لعناصر حوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية في محيط جولة سيتي ماكس ومعسكر الدفاع الساحلي داخل مدينة الحديدة”.

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ”ارتكاب 219 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات الجماعة بالحديدة، قوله، إن “بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في التحيتا و6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة، و 15 خرقا بقصف مدفعي و190 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: “سبوتنيك”

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