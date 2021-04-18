الأردن – نفت وزارة الزراعة الأردنية صحة معلومات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول إهداء السودان 35 طنا من اللحوم المبردة للشعب الأردني.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أنه لا صحة لهذا الخبر، مشيرة إلى قيامها بفتح باب استيراد اللحوم الطازجة من السودان، وذلك سعيا لتنويع مصادر اللحوم من مناشئ مختلفة، ولما تمتاز به لحوم الضأن السودانية من جودة عالية وأسعار منافسة، ودعما للاقتصاد السوداني.

وقالت الوزارة إن إجراءاتها الخاصة بالاستيراد، والتي تجاوزت 150 الف رأس حي بواقع 2250 طنا منذ بداية الشهر، و800 طن من اللحوم الضأن المستوردة، والقطيع المحلي من الضأن، والذي يتيح للأسواق المحلية أكثر من 500 طن شهريا، قد أدت إلى توازن الأسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة.

وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت لتنويع مصادر استيراد اللحوم مبكرا، حيث أوفدت الوزارة الأردنية قبل شهر رمضان، لجنة فنية مختصة إلى السودان، آخذة بالإجراءات الصحية اللازمة.

وكانت نتائج تقرير اللجنة الموافقة على فتح باب الاستيراد واعتماد 3 مسالخ، وأعطت رخصا لكل الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد، لزيادة التنافس ومنع الاحتكار.

المصدر: بترا

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