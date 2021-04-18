ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر ( منتخب من 2012 ) رفضه للإنتخابات الرئاسية قائلًا بأنها ستكون القشة التي ستقسم البلاد .

وزعم الشاطر في تغريدة على تويتر بأن ما أسماها ” الدول الأكثر تحمسا لإجراء انتخابات رئاسية هي المهزومة في عدوانها على ليبيا نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون القشة التي ستقصم وحدة البلاد “.