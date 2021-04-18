ليبيا – أعلن عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر ( منتخب من 2012 ) رفضه للإنتخابات الرئاسية قائلًا بأنها ستكون القشة التي ستقسم البلاد .
وزعم الشاطر في تغريدة على تويتر بأن ما أسماها ” الدول الأكثر تحمسا لإجراء انتخابات رئاسية هي المهزومة في عدوانها على ليبيا نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون القشة التي ستقصم وحدة البلاد “.
وأضاف بأن ” الدول تؤسس وفقا لدستور يستفتى عليه زاعمًا بأن تجاهل الاستفتاء على الدستور يعد سرقة لإرادة الشعب وهو أمر مرفوض وفقا لقيم الديمقراطية ” الا ان الشاطر لم يكشف ماهي علاقة الديمقراطية مثلاً بانتخابه عضوًا في المُؤتمر سنة 2012 لمدة 24 شهرًا فبقي لمدة 9سنوات .
وقال الشاطر بأن قرارات مجلس الأمن حول ليبيا لازالت عسيرة الفهم و صعبة التنفيذ لانها تحوم حول المشكل الرئيس و لا تعالجه والغموض حولها ، إذ يؤكد الشاطر بذلك عدم فهمه لما صدر من المجلس عن ضرورة رحيله ومجلسه وزملائه بمجلس النواب عن المشهد .
وختم قائلًا : ” ما دام المجلس لا يدين جرائم حفتر ويعامله كشريك في العملية السياسية ولا يعاقب داعميه، فقراراته للتخذير و إنتاج عنف أكثر دموية مما سبق “.
المرصد – متابعات