ليبيا- أكد عضو لجنة اختيار المناصب السيادية بمجلس النواب عبد الهادي الصغير شروع اللجنة بعد جلسة المجلس مساء الاثنين بفرز ملفات المتقدمين لهذه المناصب.

الصغير أوضح في تصريحات نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا واطلعت عليها صحيفة المرصد إن الانتهاء من غملية الفرز ستكون يوم الجمعة أو السبت المقبلين لأن عدد المتقدمين يقارب الـ970 ملفا.

وأضاف الصغير إن أمر النائب العام ورئيس المحكمة العليا تم تركه للمجلس الأعلى للقضاء ليختار شخصية لكل منهما وتزكيها اللجنة فحسب وذلك حتى لا يخضع هذان المنصبان المهمان للمساومات مبينا في سياق آخر إن الميزانية ستعرض الاثنين القادم مع استغلال الوقت في مناقشة الهيئات القضائية لو تم تجهيزها.

وتوقع الصغير عدم الانتهاء من موصوع اختيار شاغلي المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية مؤكدا إن المناصب السيادية تحتاج لأكثر من 7 أيام لاختيار 7 ملفات لكل منصب باستثناء النائب العام ورئيس المحكمة العليا كما سبق ثم تحال على مجلس الدولة الاستشاري.

وبين الصغير إن مجلس الدولة الاستشاري سيختار 3 ملفات من الـ7 المحالة إليه ليصوت عليها مجلس النواب في جلسة خاصة متوقعا عدم اكتمال إجراءات تعيين شاغلي المناصب واعتمادهم قبل عيد الفطر.

المرصد – متابعات

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