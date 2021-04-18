ليبيا – تلقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الوسط والدول الأفريقية نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

الاتصال الهاتفي تركز وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية على بحث القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية – الروسية.

وتناولت المحادثة الهاتفية بين الكوني وبوغدانوف مناقشة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، والتي تأتي في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى موسكو خلال اليومين الماضيين.

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