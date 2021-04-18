إنجلترا – حقق النجم الدولي المغربي، حكيم زياش، إنجازا رائعا، بعدما قاد فريقه تشيلسي لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي (1-0)، أمس .

وسجل زياش، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 55، عندما وصلت الكرة من الإيطالي جورجينو إلى الألماني تيمو فيرنر، على الرواق الأيسر، الذي نجح في كسر مصيدة التسلل، قبل أن يمرر كرة عرضية على طبق من ذهب إلى الدولي المغربي، الذي تابعها في المرمى.

وأصبح زياش بفضل هذا الهدف، أول لاعب عربي يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن فعل ذلك، الجزائري عامر بوعزة، لفريق واتفورد أمام مانشستر يونايتد، عام 2007.

وكشف زياش لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية عن شعوره بعد قيادته تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلا: “إنه شعور رائع، والجميع في تشيلسي سعيد، بعدما قدمنا مباراة جيدة ضد مانشستر سيتي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا في الشوط الثاني، وأعتقد أننا سجلنا الهدف الذي نحتاجه”.

وأكمل صانع الألعاب المغربي: “لدي شعور خاص بهدفي في شباك مانشستر سيتي، بفضل التمريرة الرائعة من قبل زميلي، والتي سهلت إحرازي للهدف، وما زال لدي العمل الكبير من أجل تقديم أفضل المستويات، ونحن في تشيلسي نواصل القتال في جميع البطولات التي ننافس عليها”.

وينتظر تشيلسي في المباراة النهائية، الفائز من نصف النهائي الثاني، الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم الأحد، بين ليستر سيتي وساوثهامبتون.

المصدر: “بي إن سبورتس”

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