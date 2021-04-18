الهند.. زيادة يومية قياسية أخرى في إصابات كورونا والمستشفيات تعجز عن استيعاب الحالات

الهند.. زيادة يومية قياسية أخرى في إصابات كورونا والمستشفيات تعجز عن استيعاب الحالات

الهند – أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت أكثر من 261 الف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وجاء في بيانات وزارة الصحة الهندية: تم تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة، لتحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.

وتكافح الهند انتشار سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا وتعاني من نقص حاد في أسرة المستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية المهمة، مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

وبدافع القلق من الزيادة الحادة في حالات العدوى، طلب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الليلة الماضية من السلطات تذليل كل العقبات أمام زيادة إنتاج اللقاحات.

وأكد مودي أيضا على الحاجة لضمان توفر الأسرة بالمستشفيات وإمدادات الأكسجين وأجهزة التنفس الإصطناعي. كما طلب من فريقه التعاون عن كثب مع الحكومات المحلية، لا سيما في 12 ولاية تعاني من زيادة كبيرة في الإصابات.

غير أن أحزابا معارضة، من بينها حزب المؤتمر، انتقدت مودي لعقده لقاءات شعبية حاشدة لمساعدة حزبه، بهاراتيا جاناتا، الهندوسي القومي، في الفوز بانتخابات في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد.

المصدر: رويترز

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