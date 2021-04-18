ليبيا- اتهمت عضو مجلس النواب ، عضو ملتقى الحوار ” السيدة اليعقوبي ” بعضا من أعضاء المجلس بالعمل في الوقت الحالي على إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح من منصبه.

اليعقوبي أوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية وتابعتها صحيفة المرصد إن من أوجعهم توصيفهم بـ”الديناصورات” من أعضاء مجلس النواب يتبنون حملة لإبرام صفقة مشبوهة لإقالة السايح ليتمكنوا من عرقلة الانتخابات مجاهرة ومن دون خجل طمعا في البقاء والاستمرار والتمترس.

وأضافت اليعقوبي إن وجود السايح أصبح شبحا يرهق الديناصورات في منامها مشددة على عدم السماح لها بذلك إذ يجب عدم تعليق تمتع الشعب بحق الانتخابات وجعلها غير قابلة للتطبيق أو تقييدها بالاستفتاء على الدستور الذي تبناه اليوم من عرقلوه بل وتآمروا عليه بالأمس حبا في الاستمرارية ليس إلا.

واختتمت اليعقوبي تصريحاتها بالقول إن أول خطوة لاستقرار ليبيا هي خروج مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري من المشهد السياسي فيما توجهت بالكلام مباشرة لهم قائلة:”أقولها للمرة الألف تحشموا سادكم”.

المرصد – متابعات

تفاصيل خطة جديدة ضد الإنتخابات بثلاثة مسارات تنتهي بانسداد أو "صدام مسلح " .. هل ينجح رعاتها ؟ #ليبيا #المرصد https://t.co/ZCl0G9bY2g — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 18, 2021

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