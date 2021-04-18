اليونان: الاقتصاد سيساهم في تحسين علاقاتنا مع تركيا

اليونان: الاقتصاد سيساهم في تحسين علاقاتنا مع تركيا

اليونان – أفادت وزارة الخارجية اليونانية، امس بأن المجال الاقتصادي يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات مع تركيا، وتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان أن اليونان ملتزمة دوما بالقانون الدولي والقيم الأوروبية، ولديها أطروحات محددة معروفة.

وأشارت إلى وجود خلافات مع تركيا على صعيد العلاقات الثنائية، والعلاقات التركية الأوروبية.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أجرى زيارة إلى تركيا الخميس، التقى فيها نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وبيّنت أن نائب وزير الخارجية اليوناني عن الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية كوستاس فرانغويانيس، طرح للجانب التركي قائمة تتألف من 15 بندا في المجال الاقتصادي، ضمن زيارة ديندياس إلى أنقرة.

وأضافت الخارجية اليونانية أن الجانب التركي بدوره قدم مقترحاته الخاصة، وجرى التأكيد على اتفاق الطرفين على العمل على الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذه المجالات مستقبلا.

وأوضحت أن الاقتصاد وخلق أجندة إيجابية في التجارة مع تركيا، يساهم في الحد من التوترات وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

والخميس، زار ديندياس أنقرة، وأعرب في مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو، عن اعتقاده بإمكانية “وضع أجندة إيجابية مع تركيا في المجال الاقتصادي”.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية شرقي البحر المتوسط، وسط تجاهل حقوق تركيا وقبرص التركية بالمنطقة.

فيما يؤكد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادي، وتدعو لحل عادل حول الموارد النفطية في حوض شرقي المتوسط.

الأناضول

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