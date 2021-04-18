إيطاليا – أعلن المدير الفني ليوفنتوس، أندريا بيرلو، استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة، عن المباراة ضد أتالانتا، المقررة غدا الأحد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في مؤتمر عشية المباراة المرتقبة: “عانى رونالدو من مشكلة في عضلات فخذيه بعد المباراة الأخيرة، ستكون مخاطرة كبيرة بالنسبة لنا إذا اصطحبناه معنا إلى بيرغامو (لخوض مباراة أتالانتا)”.

وأضاف: “تعرض رونالدو لمشكلة بعد المباراة الأخيرة. هذا الأسبوع لم يتمكن من التدريب كما يشاء، ونحن نفضل عدم المخاطرة بصحته، ونحاول استعادته يوم الأربعاء (في مباراة روما).. ديبالا سيشارك أساسيا غدا”.

وتابع بيرلو: “كودارادو قد يكون حلا في مباراة الغد سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي”.

وأكمل: “لدينا هدف واحد أمامنا وهو أن ننهي الموسم بأعلى مستوى ممكن، نتأخر بفارق كبير من النقاط عن متصدر الدوري إنتر ميلان، لكن نريد أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر، ونقطة واحدة عن وصيفه ميلان.

المصدر: soccer.ru + juventus.com

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