ليبيا – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للتطورات في ليبيا على خلفية الاتفاقيات المبرمة وتشكيل الحكومة.

ترحيب الدبيبة جاء في بيان صدر عنه السبت تابعته صحيفة المرصد، أكد فيه التزام حكومة الوحدة الوطنية بما جاء في القرار ومخرجات الحوار السياسي وخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى هذا الحوار، وأن هذه الحكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تكمن في تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة.

وأضاف البيان: إن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عانى من ويلات الحروب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن إعلان الحكومة عن 6 مبادئ بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا الصادر في الـ16 من أبريل الجاري.

وجاء في المبدأ الأول ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بدعم واعتراف مجلس الأمن الدولي بها وبالمجلس الرئاسي بكونهما السلطة الشرعية، فيما طمأن المبدأ الثاني المجتمع الدولي بأن الحكومة تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف مفوضية الانتخابات للتأكد من إجرائها بشكل وطني وحر ونزيه في موعدها.

ووفقًا للمبدأ الثالث، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية على ما جاء في القرار من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة للمسارعة باتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لتيسير إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما فيها توضيح أساسها الدستوري وسن التشريعات ذات العلاقة.

ورحبت الحكومة في رابع المبادئ بنشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة الـ10 العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، مع الإعراب عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وشددت الحكومة في المبدأ الخامس على ما جاء في القرار من أهمية إجراء المصالحة الوطنية كاستحقاق وطني مهم من شأنه التهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، مع التأكيد أيضًا على دعمها للمجلس الرئاسي لإنجاز هذا الاستحقاق المهم، لتجدد في سادس المبادئ على التزامها بالمهام الموكلة إليها وفق خارطة الطريق.

واختتمت حكومة الوحدة الوطنية المبدأ الأخير بالإشارة إلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا، وعلى ضرورة مسارعة مجلس النواب في عملية إقرار الميزانية، لتستطيع الحكومة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب، بما في ذلك توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها.

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