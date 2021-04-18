ليبيا – أعلن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيقوم بزيارة مدينة بنغازي قريبًا، رفقة كافة الوزراء بحكومة الوحدة؛ لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك.

حمودة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد نقله موقع “روسيا اليوم” قال: “ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى”، مشيرًا إلى أن زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وستكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط وهو أمر طبيعي ولا بد من.

وأوضح حمودة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن، وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساسا في الحكومة.

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