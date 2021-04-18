ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن تغيير رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أثر سلبًا في مسار الحوار السياسي، وعمل اللجنتين القانونية والدستورية.

حويلي وفي تصريحات نقلها موقع “القدس العربي” القطري اليوم الأحد، كشف عن استعداد اللجنة القانونية لتقديم تقريرها بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة لملتقى الحوار، هذا الأسبوع، في انتظار اعتماد مخرجات اللجنة الدستورية من قبل مجلس النواب.

وقال: إن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة القانونية أمر طبيعي، وستحال نقاط الخلاف لملتقى الحوار ليصوت عليها، مبينًا أن من أبرز الخلافات هو: هل يكون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عبر مجلس النواب؟

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن دعوة مجلس الأمن الأخيرة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات جيدة، لكنها مفتوحة وغير ملزمة، على حد قوله.

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