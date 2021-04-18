إسبانيا – أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مباراته ضد خيتافي، غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة قدم.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي امس: “نحن جميعا سعداء بالفريق، وأنا سعيد جدا كمدرب، ويتبقى أمامنا 10 مباريات خلال 30 يوما، وسعيد لكوننا نقاتل في جميع المسابقات”.

وعن أعظم ميزة له كمدرب، أجاب: “أستمتع بما أفعله كل يوم وأعمل، وربح هؤلاء اللاعبون الكثير، لأنهم يريدون دائمًا المزيد، ونحن نعرف كيف نعاني ونفوز”.

وحول إمكانية تجديد عقده، كشف زيزو: “أنا سعيد من أجل استمرار فلورينتينو بيريز رئيسا للنادي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، فيمكن أن تحصل على عقد لمدة 4 أو 5 سنوات وترحل غدا، أو العكس توقع لسنة واحدة وتبقى لفترة أطول، فهذا لا يعني أي شيء”.

وأضاف: “ميليتاو ملتزم، ولعب بشكل جيد، والجميع يريدون اللعب، وهو مثل أي شخص آخر، ومستعد دائمًا وهو الشيء الأكثر أهمية”.

وتابع: “القلق من حدوث تراجع؟ لقد عشنا أيامًا صعبة للغاية، ونعلم ذلك، لكننا نعرف الوضع، واللاعبون أذكياء، ويجب أن نتعافى حيث سنخوض غدًا مباراة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا”.

وأردف: “احتمالية الرحيل أو الاستمرار؟ لا أحد يعلم ما سيحدث، ولا أفكر في المستقبل، لا الآن ولا حتى حين قالت الصحافة إنه يجب إقالة زيدان، ولن يتغير أي شيء، وتركيزنا على مواجهة الغد”.

وعن موقف هازارد، أوضح: “إنه بخير، وأفضل، ويريد العودة للعب مع الفريق”.

واستكمل: ” هل أنا مدرب محظوظ؟ نعم أنا محظوظ، لكن ما الذي سأغيره؟ أنا محظوظ لتدريبي هذا النادي العظيم، ولا أعتقد أنني مدرب كارثي، ولا أرى بأنني الأفضل في العالم، والمهم أن أضع الشغف الذي أريده في عملي، وقبل كل شيء اللاعبون هم الأساس”.

وواصل: “خطة للمداورة؟ لدينا 10 مباريات متبقية، ولدي جميع اللاعبين، لكن أعتقد أن الذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا، لكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن، وهذا هو الواقع”.

وأشار زيدان، إلى أن كارفاخال أصبح في حالة أفضل، مؤكدا أن ذلك سيكون في مصلحة الفريق.

واختتم زيدان تصريحاته: “انتقاد رئيس مارسيليا للمدربين الفرنسيين؟ لا أوافق وجهة النظر هذه، بل على العكس تماما، ما يقدمه المدربون الفرنسيون جيد جدا على جميع المستويات”.

المصدر: وكالات

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