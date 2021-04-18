كولومبيا – اقترح الحارس الكولومبي الشهير، رينيه هيغيتا، إطلاق اسم دييغو أرماندو مارادونا على النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، وذلك تأبينا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل.

وكتب هيغيتا، الملقب بـ”المجنون” وصاحب “صدة العقرب” الشهيرة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “نقترب من استقبال أفضل المنتخبات في أمريكا الجنوبية. تقترب كوبا أمريكا التي ستستضيفها كولومبيا والأرجنتين، يا للروعة! يجب أن تكون تأبينا لدييغو أرماندو مارادونا، كوبا أمريكا دييغو أرماندو مارادونا”.

ويعتبر رينيه هيغيتا (54 عاما) أحد أساطير كرة القدم الكولومبية على مدار التاريخ، وخاض مع منتخب بلاده نهائيات كأس العالم 1990، وخمس نسخ من بطولة كوبا أمريكا ونال المركز الثالث فيها عامي 1993 و1995.

وكان هيغيتا صديقا لمارادونا وكشف في أكثر من مناسبة عن إعجابه به كلاعب وشخص.

وفارق الأسطورة مارادونا الحياة إثر نوبة قلبية، في الـ25 من نوفمبر 2020، في العاصمة بوينوس آيرس، عن عمر ناهز 60 عاما.

وتقرر تأجيل بطولة “كوبا أمريكا 2020” إلى صيف العام الجاري بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، ومن المنتظر أن تقام بشكل مشترك في الأرجنتين وكولومبيا في الفترة ما بين 13 يونيو و10 يوليو 2021.

وكان وزير الرياضة الكولومبي، إرنستو لوسينا، قد أكد أن البطولة ستقام مع أو من دون الجمهور، بغض النظر عن انتشار فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.

وقال لوسينا لصحيفة “إل تيمبو”: “كوبا أمريكا ستقام كما كان مخططاً لها منذ البداية في الأرجنتين و كولومبيا”.

وأضاف لوسينا الذي توقع الشهر الماضي، أن تعود الملاعب الكولومبية لاستقبال الجماهير بنسبة 30 بالمئة: “ليس من المنطقي أن تنظم كولومبيا المنافسة بمفردها”، بعد تخوف الرئيس الأرجنتيني من تواصل انتشار الجائحة بشكل كبير في القارة خلال الشهرين المقبلين.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” أعلن عن توزيع 50 ألف جرعة من لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا على لاعبي كرة القدم في أمريكا الجنوبية قبل بطولة كوبا أمريكا، في وقت عانى فيه العديد من الأندية الكولومبية والأرجنتينية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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