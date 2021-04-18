أفغانستان – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” كواليس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب قواته من أفغانستان، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصيحة قيادات الجيش الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحدد هويتها، أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال مارك ميلي، وقائد مهمة الناتو في أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميللر، قد دعوا إلى الإبقاء على 2500 جندي في أفغانستان، وبالتوازي مع ذلك، بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام.

ووفقا للمصادر، فقد عارض كذلك وزير الدفاع، لويد أوستن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وحذر بايدن من أن انسحاب جميع القوات سيحرم هذه البلاد تماما من أي استقرار.

وفي وقت سابق، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قراره ببدء سحب القوات من أفغانستان بحلول الأول من مايو، وقالت الولايات المتحدة إنها ستنتهي من سحب قواتها من هناك بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares