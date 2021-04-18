ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي بشدة لتركيا أمس السبت تعليقًا على قرارات مجلس الأمن الأخيرة “إن زخم التصريحات وكم القرارات التي كنا نتابعها أثناء تولي حكومة الوفاق نراها الآن تتكرر مع حكومة الوحدة الوطنية”.

كرموس أضاف في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: “إن الواقع يخالف ما نسمعه من دعايات وشعارات بدعم الحكومة لإجراء الاستحقاقات المقررة، وعلى رأسها الانتخابات، والتي حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مؤشر على البدء في الاستعداد لإجرائها”، حسب قوله.

وأكد أنه منذ توقيع اتفاق الصخيرات واستلام الحكومة السابقة مهامها تكررت قرارات الدعم الدولية هذه، في سبيل استقرار ليبيا، ولكن “للأسف الواقع غير ذلك كان”.

كما أشار إلى ان الدول المتداخلة في الشأن الليبي لم تشملها أي عقوبات، ولا من كان معرقلًا لقرارت الأمم المتحدة، وأنها لم تستجب لنداء الحكومة لدعمها في صد ما وصفه بـ:الاعتداء على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) سابقًا، حسب تعبيره.

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