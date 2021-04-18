إسبانيا – تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة مثيرة من المباراة التي جمعت ناديي برشلونة وأتلتيك بيلباو، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وظهر نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في اللقطة وهو يتعرض لصفعة خفيفة من قبل الظهير الأيسر لنادي بيلباو، يوري بيرشيش.

وبدا أن ميسي كان غاضبا من تدخل أحد لاعبي بيلباو عليه، ليذهب إليه بيرشيش ويحاول تهدئة “البرغوث”، قبل أن يوجه له صفعة بسيطة على وجهه.

ويبدو أن بيرشيش لم يكن يقصد صفع ميسي، حيث اعتذر عن تصرفه، ولم يحصل على الإنذار، كما أن النجم الأرجنتيني لم يطالب بذلك.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة، بينها ثنائية لميسي.

المصدر: مواقع التواصل

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