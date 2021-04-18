العراق – كشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تفاصيل اعتقال زعيم حزب “الحل” جمال الكربولي الليلة الماضية.

وقال المصدر، إن “قوة من لجنة مكافحة الفساد في مكتب رئيس الحكومة، اعتقلت الليلة الماضية جمال الكربولي من منزله وسط بغداد وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد”.

وأضاف، أن “مذكرة القبض صدرت في الرابع من الشهر الحالي”.

وأشار المصدر إلى أن “الاعتقال شمل لؤي الكربولي وهو أحد أقارب زعيم حزب الحل، وهناك معلومات عن وجود أمر باعتقال شقيقه النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه”.

ووفقا للمصدر، فإن “عملية القبض على الكربولي جاءت بعد اعترافات أدلى بها رجل أعمال يدعى بهاء الجوراني حول ملفات فساد اشترك بها مع عائلة الكربولي أثناء وجود شقيقهم أحمد الكربولي في منصب وزير الصناعة 2010 – 2014”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شكل في وقت سابق لجنة “مكافحة الفساد” برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، حيث اعتقلت مجموعة رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين بتهم “الفساد”.

وتتهم اللجنة من قبل سياسيين بممارسة “أساليب التعذيب” بحق المعتقلين من رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين.

المصدر: RT

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