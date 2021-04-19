“أكسيوس”: عقوبات واشنطن الأخيرة ضد موسكو على الأرجح لن تكون مجدية

“أكسيوس”: عقوبات واشنطن الأخيرة ضد موسكو على الأرجح لن تكون مجدية

واشنطن – أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على موسكو، ستحقق “القليل” فقط من أهدافها المرجوة.

وأوضح الموقع أنه في حين أن بعض العقوبات تمثل فعلا إجراءات صارمة ضد موسكو، “إلا أنها تترك مجالا كبيرا للمناورة” للسلطات الروسية.

ونقل الموقع عن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، الذي كان يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعامل معه لسنوات، قوله “إن العقوبات لم تفعل شيئا لردع الزعيم الروسي”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الموقع إلى أن قدرة المستثمرين على مواصلة شراء السندات الروسية في السوق الثانوية تقلل من التأثير الكلي للعقوبات.

وفرضت واشنطن، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا، وأعلنت عن طرد 10 دبلوماسيين روس.

من جهتها، أعلنت روسيا يوم الجمعة عن إجراءاتها التي اتخذتها ردا العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن بزعم “تدخل موسكو” في الانتخابات الأمريكية وهجمات سيبرانية.

وتتضمن إجراءات روسيا طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وحظر دخول الأراضي الروسية لـ 8 مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، بينهم المدعي العام الأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي.

المصدر: “أكسيوس” + RT

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