ليبيا – كشفت سفارة ليبيا في البوسنة والهرسك عن إعادة فتح خدمات التأشيرات بالسفارة البوسنية في العاصمة طرابلس.

وأشارت السفارة في بيان صحفي صدر عنها اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى إمكانية قيام الليبيين بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة والهرسك، عن طريق سفارتها في منطقة السياحية، ابتداء من الإثنين الموافق للـ19 من أبريل الجاري.

وأكد البيان أن هذه الخطوة جاءت بعد الاتفاق بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بأعمال سفارة ليبيا في البوسنة والهرسك وكالة المعتصم بالله الضاوي على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين، للمساهمة في دعم التعاون في مجال السياحة، والتبادل التجاري والاستثمار، وتطوير علاقات التعاون.

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