إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل أن تستجيب لمطالبنا

إدارة بايدن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووي قبل أن تستجيب لمطالبنا

واشنطن – أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لا تنوي “تقديم أي تنازلات” لطهران بشأن الاتفاق حول برنامجها النووي قبل أن تستجيب إيران لمطالب الولايات المتحدة.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، في حديث لقناة “فوكس نيوز”، امس إن “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات” عن إيران قبل التأكد من أن الأخيرة “عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها في إطار الصفقة” ونفذت عدة مطالب يطرحها الجانب الأمريكي.

وأضاف ساليفان: “الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات قبل أن نكون على يقين بحدوث كل ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.

والسبت أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، عن “مناقشات جيدة” حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأمريكية والالتزامات النووية، مفيدا بظهور “تفاهم جديد” بين الأطراف.

المصدر: وكالات

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