ليبيا – يعتزم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الإثنين القيام بزيارة عمل إلى ليبيا، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

وزارة الخارجية الجزائرية قالت عبر موقعها الرسمي: إن بوقادوم سيعقد بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.

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