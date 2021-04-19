ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه التقى خلال الاسبوع الماضي البعثة الأممية وعدد من الوزراء ومن بينهم وزير الحكم المحلي، الذي وجد لديه مجموعات من مختلف المناطق يعانون من انقسام البلديات والخلافات الحادة بين أعضائها.

الشيباني أشار بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه تمت مناقشة أسباب هذه الخلافات وأمور أخرى، وتوفرت لديهم القناعة بأن الانتخابات تنهي الانقسام بين البلديات وكذلك الانقسام السياسي.

وأكد على أن الجميع ينتظر اعتماد الميزانية حتى يتم تنفيذ البنود الواردة المتعلقة بجبر الضرر والتعويض والبناء، إضافة إلى المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تقدم للأسر المتضررة اجتماعيًا وماديًا ونفسيًا من النزوح.

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