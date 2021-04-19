سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” امس أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال الفيفا في بيان: “وفقا لهذه الخلفية، فإن الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة ‘دوري أوروبي انفصالي مغلق’ خارج إطار كرة القدم الدولية”.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأحد، إن 12 فريقا من أفضل الأندية الأوروبية لكرة القدم، اتفقت على إقامة مسابقة جديدة، تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”.

كما عبر كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” عن تذمره من اتفاق الأندية على إنشاء بطولة خاصة تحت مسمى “الدوري السوبر الأوروبي”.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل استباق هذا المشروع بإطلاق طبعة جديدة من دوري الأبطال تضم 36 فريقا يوم الاثنين.

وأصدر “يويفا” بيانا مشتركا مع اتحادات انجلترا وإيطاليا وإسبانيا تعبر فيه الهيئات الكروية عن “اتحادها” من أجل منع “هذا الانشقاق” باستعمال الوسائل القانونية والرياضية إذا تطلب الأمر.

وأكد البيان أيضا على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن اللاعبين الذين يشاركون في الدوري الأوروبي الممتاز سيحرمون من المشاركة في غيره من المنافسات المحلية والدولية، ويمنعون من تمثيل منتخبات بلدانهم.

المصدر: وكالات

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