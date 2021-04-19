ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأحد مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة طرابلس “5+5”.

اللافي اطلع بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي على المسار العسكري والأمني، وعلى آخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي؛ حيث يأتي الاجتماع تمهيدًا لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة.

وقال اللافي: “لقد وضعنا نصب أعيننا منذ اليوم الأول لتولينا مهامنا، وحدة بلادنا، وأمنها، واستقرارها، وسنواصل العمل بكل حرص وأمانة، حتى تتحقق رغبة جميع الليبيين في انتخابات حرة نزيهة، بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر القادم”.

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