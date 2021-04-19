المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 1506 إصابات جديدة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد و111 وفاة مرتبطة به في المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في البيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 2305602 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 212339 حالة.

وبحسب الحكومة المكسيكية فإن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة قد يكون أعلى بكثير، علما أن ثمة إحصاءات منفصلة تم نشرها مؤخرا تدل على أن حصيلة الوفيات الحالية تزيد عن المؤشرات المؤكدة رسميا بنسبة 60% على الأقل.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares