وفي ظل شكوك بشأن تاريخ ميلادها بالتحديد (1904 أو 1905)، نالت هيستر فورد لقب عميدة الأميركيين رسميا سنة 2019، من مجموعة “غرينتولوجي ريسرتش غروب”، التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات.

وولدت السيدة الأميركية في ولاية كارولاينا الجنوبية، ونشأت في مزرعة حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول قبل العمل كمربية أطفال، وفق قناة “دبليو بي تي في” التلفزيونية المحلية.

وعاشت فورد المولودة بعد حوالى 40 عاما من إلغاء العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة.

كما أن وباء كورونا ليس الجائحة الأولى التي شهدت عليها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتبارا من 1918.

وتترك السيدة التي يصفها أقرباؤها بأنها “ركن العائلة”، سلالة كبيرة وراءها من أكثر من 280 فردا: 12 ولدا و48 حفيدا وحوالى 100 من أبناء الأحفاد وعدد مواز من أحفاد الأحفاد.

وتوفيت في منزلها محاطة بعائلتها التي لم تذكر أسباب الوفاة.

يذكر أن عميدة البشرية حاليا هي اليابانية كاني تاناكا البالغة 118 سنة.‏