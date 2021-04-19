ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إنه من البداية لم يكن على يقين من منحى منتدى 75 وما أثير حوله من شبهات فساد، إلى أن اتضح سيناريو ذلك الانتخاب وما أفرزه من سلطة تنفيذية، بحسب قوله.

اوحيدة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أنه “ورغم ما تأكد لنا من أن رئيس الحكومة دون المستوى المطلوب لتنفيذ برنامج حكومته المحدد مدة ومهام، إلا أن مجلس النواب لم يكن أمامه خيار إلا منح الثقة لهذه الحكومة، وإلا سينظر إليه الجميع على أنه معرقل مثلما عرقل سابقًا جزء منه منح الثقة لحكومة السراج، وإن أثبتت الأيام أن مجلس السراج وحكومته لم يكونوا بالفعل يستحقون تلك الثقة التي لم يعول عليها إصلًا ليحدث ما حدث من فساد وغيره”.

وأردف: “اليوم بتصرفات وعبث الدبيبة ومستشاريه من العائلة وبعض وزرائه ومن ورائهم أو معهم من (العوالة) لم يعد من مجال للشك أن هؤلاء سينزلقون بالبلاد إلى منزلق خطير من الفتنة والفساد وتهديد لوحدة البلاد، فإذا ما اعتقد هؤلاء أن الأمر قد استقام لهم بتسلم مهامهم من الحكومتين السابقتين، وأنهم أصبحوا يتمتعون بشرعية محلية ودولية لم تكن لمن سبقهم، أقول لهم ناصحًا: أنكم مخطؤون، فلن يسمح لكم بالتصرف في ليبيا وأموالها وأمنها كما تشاؤون”.

وتابع: “فلن تحصل حكومتكم على ميزانية فساد عبر مجلس النواب وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري، ولن تنفذ الكثير من قراراتكم على أرض الواقع، فقط ستعبثون بالبلاد لمدة ثمانية أشهر، وبعدها ستذهبون إلى مزبلة التاريخ مع من سبقكم ليحاسب الجميع ذات يوم على إجرامهم، فلا نامت أعين الجبناء والمرتشين”.

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