ليبيا – أبدى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة امتعاضه من اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتلقي ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية، من دون التواصل مع مجلسه.

بن شرادة أفاد في تصريحات صحفية نقلها موقع “أخبار ليبيا 24” بأن ما صدر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة المناصب السيادية مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي، قائلًا: “تفاجأنا بتشكيل لجنة من 6 نواب تعمل بشكل أحادي لاختيار شاغلي المناصب السيادية”.

وذكر أن مجلس الدولة صوّت قبل 3 أشهر على مخرجات لجنة بوزنيقة 1، وينتظر تصويت النواب عليها، موضحًا أن مجلسه سيجتمع خلال أسبوع لمناقشة موضوع المناصب السيادية، وفق خيارين أحدهما تشكيل لجنة على غرار النواب من 6 أشخاص، أو رفض ما يتعلق باللجنة ومخرجاتها.

كما أضاف: “كل من لا يريد ترك منصبه سيجد ضالته في هذه المخالفة الصريحة ويبقى في منصبه، لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر، بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق في المادة 15”.

وبيّن أن المعايير التي وضعها مجلس النواب لشاغلي المناصب السيادية تعطي الفرصة للآلاف، قائلًا: “لا نعرف الأسس التي يبنى عليها اختيار 7 أفراد فقط”.

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