ليبيا – توقع القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة لأركان الوفاق عبد الهادي دراه أن يصدر مجلس الآمن قرار بإخراج المرتزقة بالقوة، وقرار رسمي بمعاقبة الدول التي لديها مرتزقة داخل ليبيا ومطالبتها بإخراجهم من البلاد.

دراه الموالي بشدة لتركيا قال في تصريح لقناة “فبراير” التابعة لأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بالحاج أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن قرار وقف إطلاق النار له أكثر من 6 أشهر متوقف ومن قبل اتفاق 5+5.

وتابع: “مجلس الأمن طالب الدول مطالبة بسيطة وأصدر قرارًا ضعيفًا جدًا. الدول التي لديها مرتزقة وليست لديها اتفاقيات ومصالح في ليبيا وتدعم مليشيات إرهابية ضد المواطن الليبي والدولة الليبية، من المفروض أن يكون هناك فرض لخروجهم وتحديد مهلة معينة لإخراجهم بالإضافة لفرض العقوبات على هذه الدول”، في إشارة منه إلى استثناء تركيا ومرتزقتها من قرار خروج كافة المسلحين الاجانب من الاراضي الليبية كونها قد وقعت إتفاقية غير معتمدة من البرلمان المنتخب مع السراج لدعم مسلحيه بآلاف المرتزقة السوريين.

وأشار إلى أن الجميع كان ينتظر من مجلس الأمن قرارات أقوى من التي صدرت عنه مؤخرًا، مطالبًا بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.

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