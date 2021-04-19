رئيس يوفنتوس يتخلى عن منصبه في “يويفا”

رئيس يوفنتوس يتخلى عن منصبه في “يويفا”

إيطاليا – أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية، الاثنين، أن رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، استقال من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وجاء ذلك عقب إعلان مجموعة مكونة من 12 ناديا أوروبيا، مساء الأحد، تشكيل دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 20 فريقا.

وسيشغل أنييلي منصب نائب رئيس دوري السوبر الأوروبي، حيث ينضم يوفنتوس إلى ناديين إيطاليين آخرين في المسابقة، هما ميلان وإنتر ميلان.

وعبر كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تذمرهم من اتفاق الأندية على إنشاء بطولة خاصة تحت مسمى “الدوري السوبر الأوروبي”.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل استباق هذا المشروع بإطلاق طبعة جديدة من دوري الأبطال تضم 36 فريقا، يوم الاثنين.

ومن شأن تشكيل دوري السوبر الأوروبي، أن يشكل تهديدا لمكانة دوري أبطال أوروبا، التي تعد المسابقة العالمية الأبرز على صعيد الأندية في كرة القدم.

أما الأندية المؤسسة لـ”دوري السوبر” فهي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

المصدر: mirror

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