إسبانيا – هنأ فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بتتويجه بلقب بطل كأس ملك إسبانيا، على حساب أتلتيك بيلباو، إثر فوزه الساحق عليه (4-0) أمس على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد “تدوينة” على موقع “تويتر” هنأ فيها فريق برشلونة، وجاء فيها: “تهانينا لنادي برشلونة ولجماهيره على لقب كأس ملك إسبانيا 2021 المستحق”.

وقدم فريق برشلونة أداء جيدا في الموسم الحالي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، وخاصة في الدور نصف النهائي والنهائي للمسابقة.

فقد خسر برشلونة مباراة ذهاب الدور قبل النهائي أمام إشبيلية بهدفين من دون رد، ولكنه لم يستسلم ورد الصاع صاعين في لقاء الإياب وفاز بثلاثية نظيفة.

كما خسر الفريق الكتالوني نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة (2-3) أمام أتلتيك بيلباو بالذات، في يناير الماضي، ولكنه ثأر منه مساء أمس السبت وألحق به هزيمة ساحقة بأربعة أهداف من دون رد، ليتوج بأول ألقاب الموسم، وأول لقب للمدرب الهولندي، رونالد كومان، مع العملاق الكتالوني.

والآن سيوجه برشلونة أنظاره من جديد ناحية منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات

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