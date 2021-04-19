إسرائيل – أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بطائرات حربية في مناورة تقام على أرض اليونان، بدأت امس إلى جانب عدد من الدول.

وقال أدرعي، إنه سيتم التدرب على سيناريوهات عدة لمعارك جوية وهجمات جو-أرض، والتعامل مع تهديدات صاروخية أرض-جو متقدمة، إضافة إلى سيناريوهات القتال داخل أراضي العدو.

وأضاف أن المناورة “إنيوخوس” التي تشارك فيها عشرات الطائرات الحربية، تأتي لتعزيز التعاون بين الجيوش المشاركة في إطار المحافظة على التدريبات من هذا النوع، وتبادل الخبرات بين الجيوش، لتحسين القدرات لتمكين الاستعداد لمواجهة سيناريوهات قتالية مختلفة.

وفي السياق ذاته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميقام نوركين إن “إجراء التدريبات الدولية يفتح الباب والمجال أمام تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الإستراتيجية لسلاح الجو”.

وتابع: “نحن نعزز علاقاتنا مع الدول الإستراتيجية، على أساس أن تبادل المعرفة والخبرات سيجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة سيناريوهات عديدة”.

المصدر: RT

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