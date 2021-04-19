في ثاني حادث من نوعه خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

في ثاني حادث من نوعه خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

الولايات المتحدة – أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طريقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم لا يزال طليقا.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا وأوستين حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

ودفعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

Share and Enjoy ! 0 Shares